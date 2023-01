Keiharde wake-upcall voor Kloetinge in oefenduel, 5-3-verlies tegen Unitas’30

In de eerste oefenwedstrijd na de winterstop kreeg Kloetinge dinsdagavond een flinke tik op de neus. De koploper van de vierde divisie verloor in eigen huis met maar liefst 5-3 van Unitas’30, dat in de vierde divisie van het zondagvoetbal uitkomt.

Na een 1-0-voorsprong bij rust via een doelpunt van Ruben de Jager viel Kloetinge na de pauze ver terug en kwamen er harde cijfers op het nieuwe elektronische scorebord te staan. ,,Laat dit een wake-upcall zijn’’, zei Kloetinge-trainer Jurriaan van Poelje na afloop. ,,Een goede les ook. Want als je iets wilt bereiken, moet je er volledig voor leven.’’

Kloetinge incasseerde na rust maar liefst vijf treffers tegen Unitas’30. De Brabantse ploeg was veel scherper en boog in een tijdsbestek van twaalf minuten de 1-0-achterstand om in een 3-1-voorsprong via treffers van Imran Agourram (twee keer) en Ayoub Boudouch. Invaller Kyle Doesburg liet vervolgens de 2-3 aantekenen, maar daarna sloeg het frivool spelende Unitas via linkerspits Mitchell Baptist weer twee keer toe. Doesburg verzorgde het slotakkoord: 3-5.

Rentree Remon de Vlieger

Positief voor Kloetinge was dat Remon de Vlieger na ruim vier maanden blessureleed zijn rentree kon maken in de hoofdmacht van Kloetinge. De middenvelder, die in de voorbereiding een enkelblessure opliep, viel in de 74ste minuut in.

De Vlieger raakte in augustus tijdens een oefenduel met Goes geblesseerd aan zijn enkel. De Vlissinger stond daarna maanden aan de kant, maar is inmiddels hersteld van de kwetsuur en moet nu ritme opdoen. Dat gebeurde dinsdagavond dus tegen Unitas’30 uit Etten-Leur.

Kloetinge speelt komende zaterdag in Middelburg tegen zaterdag-derdeklasser FC Dauwendaele (12.00 uur), volgende week dinsdag wacht een oefenduel met Kapelle. Zaterdag 21 januari wordt de competitie in de vierde divisie hervat met een thuiswedstrijd tegen Capelle. Kloetinge is koploper, de Zuid-Hollandse opponent staat met zes punten achterstand op de tweede plaats.