Kees Zwamborn uit Kloetinge viel in Suriname van de ene in de andere verbazing

In het Belgische amateur­voet­bal lijken ze een overschot aan trainers te hebben

21 maart Als één van de laatste clubs in Zeeland strikte Zaamslag deze week een nieuwe trainer. Dat de derdeklasser na het helaas te vroege vertrek van Bart Corstanje nu een Belgische trainer heeft aangesteld, kwam niet als een verrassing. Want aan de ene kant is er sprake van schaarste op de Zeeuwse – en zeker Zeeuws-Vlaamse – trainersmarkt. En aan de andere kant is er in België duidelijk sprake van overschot.