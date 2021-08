Kees Dees (88) overleden, hij was 37 (!) jaar voorzitter van voetbalvereniging Zaamslag

Dees, die ook lange tijd een bakkerij had in het dorp, was tientallen jaren zeer betrokken bij Zaamslag. Na zijn periode als voorzitter werd hij benoemd tot erevoorzitter. ‘Al die tijd is hij betrokken gebleven bij het wel en wee van onze vereniging en bleef hij bovenal een trouwe supporter', schrijft Zaamslag. ‘Zo was hij tot een jaar geleden altijd van de partij bij de wedstrijden van het eerste elftal, zowel uit als thuis. Zelden miste hij een wedstrijd van het 1e elftal, zoals ook in de jaren dat we op eerste klasse niveau speelden en verre busreizen moesten maken. Volop genoot hij als we gewonnen hadden, maar daar stond tegenover dat hij niet te genieten was als we hadden verloren.’