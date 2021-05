Keepers van Oranje door Hans van Breukelen op Deltawerken onthuld

COLUMN Voetbalou­ders, ga naar je kind kijken

22 mei Het was een warme zomerdag, niet ver van mijn vijfde verjaardag. Het leek mijn vader wel een geschikt moment om me eens voor de allereerste keer mee te laten trainen met een voetbalteam. Niet in Terneuzen, waar we woonden, maar in Sluiskil, bij de club waar hij trainer was van het eerste elftal. Kort samengevat: ik vond het he-le-maal niks.