Steur scoorde in de Baskensburg twee keer. De eerste keer bij een 2-1-achterstand voor Volendam. De eerste helft was bijna voorbij. Steur waagde een poging van zijn eigen helft en terwijl de zoemer ging, belandde zijn inzet achter de Zeeuwse goalie Karim Ben Sellam. En dat was de 2-2.

In de tweede helft voltrok zich eenzelfde scenario. Tien tellen voor tijd was de stand nog steeds 2-2 en opnieuw waagde Steur een wanhoopspoging praktisch vanuit zijn eigen doel op het doel van invaller-keeper Youssef Ben Sellam. En opnieuw viel zijn schot binnen. Daarmee won Volendam met 2-3.

Alles dat Volendam was, werd bijkans gek. Steur was de onderste steen in een oranje stapel van mensen. Scorende keepers zijn geen unicum in het zaalvoetbal (Karim Ben Sellam is er ééntje), maar matchwinnaar met twee goals aan het einde van een speelhelft… Zeldzaam, mogelijk uniek.