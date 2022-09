Keeper Knipping koele kikker in kraker met IJsselmeervogels: ‘We mogen hier even van genieten’

Er waren dinsdagavond op het fraaie sportpark De Westmaat in Bunschoten-Spakenburg 71 minuten gespeeld, toen spits Kian Visser van IJsselmeervogels het missen van kansen zichtbaar beu was en zich achter een vrije trap posteerde. De lange aanvaller ramde van 20 meter de bal op het Hoek-doel, maar zag ook dit keer de bal via de vingertoppen van goalie Lars Knipping en de paal terug het veld in stuiten. ,,Als die bal er in was gegaan, had ik me dat zelf kwalijk genomen’’, zei Knipping naderhand. ,,Zo’n bal, van heel ver, mag er gewoon niet. Ja, ik ben altijd wel erg kritisch op mezelf.’’