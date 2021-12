Karl Vergouwen helpt Hoek uit de brand, negende gezicht voor de groep

Ter Lee­de-doel­man De Vries: ‘Mensen die mij kennen weten dat ik geen racist ben’

SASSENHEIM - Nee, Mark de Vries heeft geen lekker weekend achter de rug. De 34-jarige doelman van Ter Leede kwam zaterdagmiddag in het oog van een flinke storm terecht, nadat hij Hoek-speler Jonathan Constansia tijdens het duel in de derde divisie had toegebeten dat ‘hij zijn bek moest houden, met zijn zwarte kop’. Naar excuses zoekt De Vries niet, maar hij benadrukt wel dat hij geen racist is. ,,Mensen die mij kennen weten dat ik dat niet ben.’’

