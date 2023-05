Kapelle tussen hoop en vrees na nederlaag: ‘Onbegrijpelijk dat deze wedstrijd niet is uitgesteld’

DERDE KLASSE BKapelle leeft tussen hoop en vrees in de derde klasse B, na het 1-3-verlies tegen Bruse Boys. De ploeg van Shane van Bogaert is afhankelijk van het laatste duel van Den Bommel tegen Halsteren. Bij een gelijkspel of een overwinning voor Den Bommel gaat Kapelle alsnog de nacompetitie in. Tholense Boys gaat met iets gunstiger vooruitzichten aan de play-offs beginnen dan Kruiningen, na een 2-4-overwinning in het onderlinge duel.