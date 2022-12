Kapelle heeft de pech dat Halsteren net op tijd het licht ziet, SKNWK pakt in 28 minuten eerste zege

VIERDE DIVISIE Kloetinge wint weer, maar krijgt het nog heel even benauwd

Vorige wedstrijd verspilde koploper Kloetinge haar ongeslagen status. Dat bleek een slippertje te zijn want zaterdag ging de promovendus gewoon weer door met waar het gebleven was: punten pakken. Het waren er drie. In eigen huis won het 3-2 tegen SV ARC.

3 december