Kansloos Hoek loopt in Almere tegen de zesde nederlaag aan

In de stromende regen stapte Impens tegen de klok van vijf uur als laatste Hoek-speler het bijveld achter het Yanmar Stadion af. De moedeloosheid straalde van hem af en dat was niet meer dan logisch. De Belgische aanvoerder probeerde zijn ploeggenoten tijdens het duel meerdere keren aan te sporen, maar een echte reactie bleef uit. De eerste tegengoal, op slag van rust na een corner, was een eerste tik. Daar kwamen in de tweede helft nog drie klappen overheen, waardoor Hoek vier goals moest incasseren.

Voor rust kreeg Hoek de eerste mogelijkheden om te scoren, maar een schot van Robin Nelis ging hoog over en Impens miste in de tweede minuut de kracht om de 0-1 binnen te schieten. Nadat Jordi de Jonghe met een knappe redding Jong Almere City van scoren af had weten te houden, leverde de eerste echt goede aanval van Hoek opnieuw niets op. Nelis mikte van dichtbij over. Vlak voor rust kreeg Jong Almere City een corner. De bal leek aan iedereen voorbij te gaan, maar ter hoogte van de tweede paal stond Jesper Vos nog vrij. Zijn diagonale schot was De Jonghe te machtig (1-0).

Miscommunicatie

Met Francis Kabwe Manengela in de ploeg voor Steven Smulder wilde Gevaert wat meer druk ontwikkelen, maar na drie minuten was het alweer raak voor de thuisploeg, opnieuw na een corner. Deze keer haalde Guiliano With de trekker over (2-0). Acht minuten later leidde miscommunicatie bij Hoek tot de derde treffer van de thuisploeg – en was de wedstrijd gespeeld. Jonathan Constansia wilde de bal vanuit de lucht terugleggen op Karim Bannani. Noah Abid anticipeerde goed op die bal, bediende Ayouba Kosiah en de aanvaller schoof de bal in de kort hoek binnen, langs de verbouwereerde De Jonghe (3-0).

Het duel was daarmee gespeeld. Nadat Ruben de Jager oog in oog met doelman Stijn Keller had verzuimd er 3-1 van te maken, paste Gevaert een dubbele wissel toe. Nelis en Constansia kwamen naar de kant. Abdoe Abdenbi en Seppe Vereecke waren de vervangers. Na 72 minuten leverde één van de weinige goede aanvallen van Hoek de 3-1 op. Rechtsback Fabian Wilson vond topscorer Impens, die zijn tiende van het seizoen maakte.

Zesde plaats

Hoek probeerde daarna om de marge verder te verkleinen, maar moest in de slotfase ook een vierde tegendoelpunt slikken. Aanvoerder Sam Krant bepaalde de eindstand op 4-1. Door de nederlaag zakte Hoek naar de zesde plaats. Het werd gepasseerd door FC Lisse, dat op eigen veld gehakt maakte van nummer twee DVS’33 (6-0). Odin’59 won opnieuw, net als koploper Sparta Nijkerk. De lijstaanvoerder heeft nu zeventien punten meer dan Hoek, dat voorafgaand aan het seizoen nog titelaspiraties had. Daar is niets meer van over, mede door de magere score van vier punten uit de laatste vijf duels.

Na de winterstop mag de ploeg, wellicht met een paar versterkingen, proberen nog een beetje aan te haken. De competitie wordt zaterdag 11 januari hervat met een thuiswedstrijd tegen nummer voorlaatst VVOG.

Jong Almere City-Hoek 4-1 (1-0). 45. Jesper Vos 1-0, 48. Guiliano With 2-0, 56. Ayouba Kosiah 3-0, 72. Rik Impens 3-1, 89. Sam Krant 4-1. Scheidsrechter: J.J.M. Vries (Bunde). Gele kaart: Seppe Vereecke (Hoek). Aantal toeschouwers: 50.

Jong Almere City: Stijn Keller; Ruggero Mannes, Joedrick Pupe (57. Anouar Aktaou), Jesper Vos, Samuel Brobbey; Kenneth Aninkora, Victor van der Linde, Sam Krant; Noah Abid (68. Riley Reemnet), Ayouba Kosiah (84. Rodney Kemp) en Guiliano With.