Kan koploper Kloetinge zich herpakken? ‘Laten zien dat we ten koste van alles willen winnen’

Twee nederlagen op rij hebben Kloetinge uit zijn evenwicht gebracht. Zowel tegen Zwaluwen Vlaardingen (1-3) als Nieuwenhoorn (4-1) was de ploeg van trainer Jurriaan van Poelje zichzelf niet. Vooral de laatste verliespartij van vorige week in Hellevoetsluis was er één met gevolgen. Immers: de concurrentie (Capelle, Smitshoek en Goes, Nieuwenhoorn) won wel, sloop dichterbij en heeft de titelrace een extra boost gegeven. Het verschil met eerste achtervolger Capelle is nog slechts drie punten.

Eergevoel

,,De waarheid ligt zaterdag op het veld’’, zegt trainer Jurriaan van Poelje. ,,Er is maar één remedie en dat is dat we laten zien dat we ten koste van alles willen winnen. Die mentaliteit moeten we aan de dag leggen. We voelen ook dat dat leeft binnen de groep. De spelers zijn toch in hun eergevoel aangetast en we verwachten een reactie van de groep. Wij moeten gewoon winnen. Er is geen enkel excuus om er niet vol voor te gaan.’’

Hoe bijzonder is het dan dat zaterdag Odin’59 wederom de tegenstander is. Tegen de ploeg uit Heemskerk, waarop op een ongewoon warme herfstdag in november de koppositie werd veroverde, moet nu de leidende positie worden behouden. Volgens Van Poelje heeft Kloetinge de twee nederlagen verwerkt. ,,We hebben afgelopen week prima gewerkt’’, zegt de oefenmeester. ,,We zijn weer helemaal fris in het hoofd en hebben er vertrouwen in. Natuurlijk wordt het een spannend slot, want ook na zaterdag is het nog niet gespeeld. Het wordt een lange race, met een gouden kans voor Kloetinge om twee keer achter elkaar kampioen te worden.’’

Snelle omschakeling

Zaterdag moet Odin’59 dus verslagen worden. Geen gemakkelijke opgave. Odin’59 herbergt veel kwaliteit binnen de ploeg, is voetballend sterk en krachtig, met een snelle omschakeling als extra wapen. Bovendien keren de sterkhouders Kick Groot (aanvoerder) en de behendige aanvaller Mounir Mounji na een schorsing terug in de ploeg. ,,We zullen er iets tegenover moeten zetten’’, beseft Van Poelje. ,,De uitvoering is bepalend, maar we hebben er van de week over gesproken en op getraind. We hebben een plan.’’

Kloetinge kan tegen Odin’59 niet beschikken over Koen Plank. Vorige week zat de verdediger een schorsing van één wedstrijd uit en deze zaterdag verblijft hij vanwege zijn werk in Amerika. Dook van den Berg, die met een enkelblessure kampte, is nog niet wedstrijdfit. Daar staat de terugkeer van Gianni Vandepitte tegenover. Hij was langdurig geblesseerd en is nu weer topfit. ,,Hij kan een extra wapen zijn voor ons’’, meent Van Poelje.

Kloetinge-Odin’59, Wesselopark Kloetinge, aanvang 15.00 uur. Scheidsrechter: Pieter van Veelen (Hardinxveld-Giessendam).