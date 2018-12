‘Kampion’ Klaas Poortvliet was gevreesd en gezien

Klaas Poortvliet was de machinekamer van voetbalvereniging Arnemuiden. Als speler schoot hij de club in de jaren vijftig en zestig steeds een niveautje hoger, als hoogste jeugdtrainer liet hij de talenten in de jaren zeventig en tachtig van de lopende band rollen en als voetbalvader ‘leverde’ hij één van de negen Zeeuwen van Oranje af.

Zeventien seizoenen lang was hij de schrik van elke defensie. Een wedstrijd zonder een doelpunten van Poortvliet was als een biertje zonder schuimkraag. Op het zelf geschreven papiertje somt hij op: 349 competitiewedstrijden, 428 doelpunten. Laat die cijfers even landen… Inclusief bekerduels en andere wedstrijden zijn de cijfers nóg groter: 509 duels, 660 goals.

Tijdgenoten spraken louter in bewondering over hem. Rinus Traas, oud-keeper van aartsrivaal Nieuwdorp, zei in 2003: ,,Klaas was atletisch, had een instinct voor de goal. Zijn schot en kopbal waren goed verzorgd.’’ Ko den Hamer, van een ander oerrivaal AZVV, zei in 1999: ,,Hij was een geweldige voetballer. Hij draaide die wedstrijd acht keer om me heen en we verloren met 8-0.’’