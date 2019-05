Kampioenskraker loopt voor Kloetinge uit op mislukking

EERSTE KLASSE BKLOETINGE – Eersteklasser Kloetinge is er zaterdag niet in geslaagd de titel veilig te stellen en daarmee directe promotie naar de hoofdklasse af te dwingen. De nummer twee ging in een rechtstreeks duel met koploper Rijsoord flink onderuit: 0-4.

Halverwege het duel was de titel al ver uit zicht voor Kloetinge. De ploeg van trainer Marcel Lourens keek tegen een 0-2-achterstand aan, waar had alleen bij een zege met minimaal drie doelpunten verschil kampioen kon worden. Mike van Dongen bracht de bezoekers in de twintigste minuut aan de leiding. Hij schoot een afgeslagen bal binnen, nadat Mike van Gool een grote kans had gemist. Khalid Rahli zorgde in de 37ste minuut voor de 0-2.

Daarvoor had Kloetinge ook al een aantal kansen gehad. Bij een 0-0-stand kwam Ramon Janson in scoringspositie, maar hij schoot te wild en zag zijn inzet naast het doel eindigen. Enkele minuten later was het wel raak voor Kloetinge, maar die treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. En ook na de dubbelslag van Rijsoord werd Kloetinge vrijwel meteen weer dreigend. Roy Mulder was héél dicht bij de 1-2. Hij raakte de paal.

Met het inbrengen van spits Can Özgan voor Daan Esser in de rust hoopte Lourens hete tij nog enigszins te kunnen keren, maar direct na de pauze maakte Van Gool er 0-3 van en was het definitief gedaan voor Kloetinge. Ook de andere invallers Guus de Leeuw (voor Thijs van den Dries) en Luuk van Vossen (voor Ramon Janson) konden Kloetinge niet aan doelpunten helpen. Jimmy van der Vaart scoorde nog wel namens Rijsoord: 0-4.