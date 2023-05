Kampioen Kloetinge zet de kers op de taart, maar zit daarmee wel de buurman dwars

VIERDE DIVISIE | MET VIDEOKloetinge heeft het seizoen in stijl afgesloten. De kampioen van de vierde divisie won op eigen veld overtuigend van WNC (7-1) en pakte als kers op de taart ook nog de derde periodetitel. Daarmee zat het wel provinciegenoot Goes dwars...

De laatste competitiewedstrijd van het seizoen was voor Kloetinge een feestduel. Een week nadat de ploeg de titel in de vierde divisie had gepakt werden de groen-witten na de thuiswedstrijd tegen WNC voor eigen publiek gehuldigd. Toch had Kloetinge ook een sportief doel. Het wilde zich een waardig kampioen tonen en er voor eigen publiek alles aan doen de derde periodetitel te pakken. Al hadden trainer Jurriaan van Poelje en zijn mannen natuurlijk niets aan het ticket voor de nacompetitie. Promotie naar de derde divisie was immers al binnen.

Lees ook Bijna alles valt de goede kant op voor Goes, maar een ticket voor de nacompetitie zit er niet in

De wens om het seizoen goed af te sluiten werd tegen WNC al snel omgezet in daden. Al na acht seconden stond de 1-0 op het scorebord. Spits Kyle Doesburg onderschepte de bal en werkte doeltreffend af. In de achttiende minuut volgde een nieuwe grote kans, maar Jefry Dijkstra raakte de paal. Ook drie minuten later had Kloetinge de 2-0 voor het grijpen, maar wederom Dijkstra en Dook van den Berg scoorden niet. Pas in de dertigste minuut viel de tweede treffer van de middag, maar niet voor Kloetinge. Mirel Ibrahimovic profiteerde namens WNC van een inschattingsfout van Kloetinge-verdediger Jeroen de Jonge en maakte er 1-1 van.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Toch gingen de Zeeuwen met een voorsprong rusten. Kyle Doesburg liet zien niet alleen heel vroeg toe te kunnen slaan, maar ook vlak voor rust. Op aangeven van Jop Dekker tikte hij bij de eerste paal de 2-1 binnen. Na de pauze had de spits opnieuw niet veel tijd nodig om het net te vinden. In de 51ste minuut maakte hij zijn hattrick compleet, op aangeven van Nizar Mekkaoui. Invaller Aiden Milot zorgde vier minuten later voor de 4-1. Daarmee was de buit wel binnen voor de ploeg van trainer Jurriaan van Poelje. De overwinning én de derde periodetitel.

Vertrekkende spelers scoren

Het werd allemaal nog mooier toen Jorik Mijnheimer de 5-1 maakte. De routinier van Kloetinge stopt na het seizoen met voetballen en kopte raak in zijn laatste officiële wedstrijd. Mekkaoui nam ook op een waardige manier afscheid van het Wesselopark. Hij verkast in de zomer naar Stedoco, maar maakte tegen WNC zijn eerste treffers in dienst van Kloetinge (6-1 en 7-1). Daarmee kwam de wens van Kloetinge uit. Het won overtuigend van WNC en pakte de periodetitel, die uiteindelijk via de ranglijst doorschuift naar Smitshoek. Goes viel daardoor net buiten de boot.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.