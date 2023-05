JVOZ vindt in landskampioen Feyenoord een nieuwe opleidingspartner

,,De afgelopen jaren hebben we altijd goed contact gehouden met de mensen van JVOZ en zijn dan ook erg blij dat dit er uiteindelijk tot toe heeft geleid dat we overeenstemming met elkaar hebben bereikt’’, zegt Remco Heerkens, coördinator Academy Partners van Feyenoord. ,,Wij hopen door de samenwerking een grote bijdrage te leveren aan talentontwikkeling in Zeeland. Naast het vele talent dat daar rondloopt is een ander mooi gegeven dat er veel Feyenoord-supporters in deze provincie wonen.’’

De JVOZ werkte eerder samen met FC Twente (vijf jaar) en sinds 2015 met Sparta Rotterdam. De overeenkomst met die laatste club loopt op 30 juni af. ,,We hebben met Sparta hier open en eerlijk over gesproken’’, zegt Jon Herselman, bestuurslid technische zaken bij JVOZ. ,,Ze zeiden ook dat wanneer Feyenoord op je pad komt je dat gewoon moet doen. Het is voor ons een volgende stap en inderdaad niet op een verkeerd moment, net nu Feyenoord landskampioen is geworden.’’

In de keuken kijken

Feyenoord gaat JVOZ bijstaan op het gebied van trainingen, voeding, medische begeleiding en videoanalyse. ,,Alleen al op Varkenoord heeft Feyenoord vijf man in de video-analyse zitten’’, weet Herselman. ,,Dat is tegenwoordig zo’n belangrijk facet in het voetbal en daar kunnen we nog veel van leren. Wij mogen in de keuken meekijken bij Feyenoord en zij kijken mee in de keuken bij ons, om op die manier te zien waarbij ze ons kunnen helpen. Wat ook een enorme meerwaarde voor JVOZ is, is dat de Feyenoord Academy twee keer per seizoen tien trainingen gaat organiseren op ons complex in Vlissingen. Dat is bedoeld voor de talenten tot 11,12 jaar in Zeeland. Dat betekent dat al die talenten in eigen omgeving kunnen blijven trainen en de ouders dus niet ver hoeven te reizen.’’

,,We zien de samenwerking met Feyenoord als een verdere professionalisering van onze opleiding, waarmee we ons aanbod in de breedste zin nog verder kunnen ontwikkelen en daarmee blijven we investeren in de voetbaltalenten van heel Zeeland’’, zegt voorzitter Eugène Fagg.

JVOZ is de tiende officiële Academy Partner van Feyenoord. ,,We hebben zes, zeven jaar ook al eens contact met elkaar gehad’’, vertelt Herselman. ,,Toen is het uiteindelijk niet gelukt, maar nu wel. De Feyenoord Academy zoekt ook steeds meer de randen op, niet alleen meer in Rotterdam en omgeving. Feyenoord ziet Zeeland ook als zijn verzorgingsgebied, waar veel talent moet rondlopen.’’

JVOZ levert komend seizoen al een speelster aan Feyenoord. Indy de Punder uit Kwadendamme maakt van JVOZ de overstap naar de beloftenploeg van de Feyenoord Vrouwen.

Volledig scherm Feyenoord en JVOZ zijn blij met de samenwerkingsovereenkomst. © Tom Bode