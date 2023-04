JVOZ gaat nog vijf jaar door met hoofd jeugdopleiding Niels Slager

Wisselval­lig­heid troef bij het Arendsker­ke van Westerwee­le

Kees Westerweele is bezig aan zijn laatste maanden als trainer van ’s-Heer Arendskerke. In de derde klasse A won hij zaterdag met 5-0 van laagvlieger Nieuwdorp. ,,Tegen ploegen uit het rechterrijtje lukt het wel, maar als we tegen ploegen uit het linkerrijtje moeten wordt het een stuk lastiger voor ons.’’