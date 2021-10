Julius Bliek voelt zich op Malta meer prof dan ooit tevoren

PODCAST PZC Voetbal Podcast #4: Over strakke hamstrings, Super Steve en ‘topclub’ Goes

VLISSINGEN - Het is maandag en dus blikken we in aflevering #4 van de PZC Voetbal Podcast weer terug op het Zeeuwse voetbalweekend. Presentator Juriën Dam gaat met de verslaggevers Rudy Boogert en Barry van der Hooft onder meer in gesprek over strakke hamstrings, Hoeks topscorer Super Steve, en over Goes. De club wil graag een stabiele derdedivisionist worden, maar wacht dit seizoen nog altijd op de eerste overwinning.

18 oktober