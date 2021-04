Julius Bliek uit Burgh-Haamstede kan persoonlijke mijlpaal niet koppelen aan collectief succes

De Nooijer pakt titel en promoveert met Al-Shamal

11 april VLISSINGEN - Jeremy de Nooijer pakte zondag met zijn ploeg Al-Shamal het kampioenschap op het tweede niveau in Qatar. In een rechtstreeks duel werd koploper Al-Shahaniya met 0-3 verslagen, waardoor Al-Shamal in punten gelijk kwam met de ploeg van oud-international Nigel de Jong. Vanwege een beter onderling resultaat ging de titel naar de ploeg van De Nooijer.