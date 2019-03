Julius Bliek: nooit op donderdag, nooit met links en altijd met 17

Steve Schalkwijk is niet bang voor concurren­tie

29 maart GOES - Goes boekte vorig weekeinde de derde zege op rij in de derde divisie. Steve Schalkwijk scoorde in al deze duels. Morgen tegen laagvlieger Hercules hoopt de spits opnieuw belangrijk te zijn. ,,De energie, kracht en wil zijn aanwezig om wedstrijden te winnen.”