Julius Bliek krijgt vrij van GA Eagles om hoofd leeg te maken na onheilstijding

Bliek kreeg van de coach te horen dat hij niet de vaste linksback zou blijven bij GA Eagles, dat Elso Brito (ex-Telstar) deze week aantrok als nieuwe linkerverdediger. Een dreun voor de noeste Zeeuw. ,,Ik heb maandag al met Julius gesproken’’, vertelde De Gier. ,,Over de inhoud laat ik me niet uit, maar het was duidelijk te zien dat zijn hoofd niet bij de wedstrijd van vrijdag was. Er was geen honderd procent focus.’’