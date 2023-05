Julius Bliek keert terug op het oude nest, bij Kloetinge dus

Dies Janse sluit EK af met een punt

Dies Janse uit Goes heeft aan de laatste wedstrijd van Oranje onder 17 op het EK, een punt overgehouden. In het groepsduel met Kroatië, dat net als Nederland ook al uitgeschakeld was, werd het in Hongarije 1-1. De Zeeuwse verdediger speelde opnieuw heel de wedstrijd.