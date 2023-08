Julius Bliek is terug bij zijn oude liefde: ‘Die wilskracht is altijd mijn drijvende kracht geweest’

MET VIDEO Hoe deze oud-bondscoach van Engeland een van zijn eerste successen als trainer in Nieuwdorp vierde

Het is een zekerheidje in de Zeeuwse voetbalagenda: de Borsele Sloepoort Cup. Deze week is-ie toe aan zijn 37ste editie. Waar het nu een voorbereidingstoernooi is voor teams uit de regio, was dat vroeger wel anders. De eerste jaren waren er juist alleen profclubs en dat leverde een aantal fraaie verhalen en zelfs beelden op.