JP van Hecke met Cruijffiaans nummer in spoor van ome Jan

CHISINAU - Voetballer Jan Paul van Hecke uit Arnemuiden debuteerde vrijdagavond in Jong Oranje. Bij een 3-0-voorsprong tegen Jong Moldavië kwam de Zeeuwse verdediger ruim een kwartier voor tijd in het veld voor aanvoerder Sven Botman.

Daarmee zette Van Hecke de volgende stap in zijn stormachtige ontwikkeling. Nog geen vier jaar geleden speelde hij met Goes in de hoofdklasse, maar via NAC Breda en Heerenveen kwam hij afgelopen zomer in het Engelse voetbal terecht.

Brighton & Hove Albion legde hem vast en stalde hem afgelopen seizoen bij Blackburn Rovers in het Championship, het tweede niveau. Daar was Van Hecke meteen basisspeler en werd uiteindelijk bij de club uitgeroepen tot speler van het seizoen.

Geblesseerd naar Blackburn

De Oranje-beloning kon Van Hecke in de vorige interlandperiode in maart al incasseren, maar toen zat hij tegen Jong Bulgarije 90 minuten op de bank en blesseerde zich een dag later op de training waardoor hij voortijdig terugkeerde naar Blackburn.

Vrijdagavond kwam het er meteen van in het eerste deel van een drieluik van Jong Oranje. In drie wedstrijden kan de ploeg kwalificatie voor het EK 2023 in Roemenië en Georgië afdwingen. De eerste hindernis werd in Chisinau met 3-0 genomen. Dinsdag wacht Jong Gibraltar en volgende week zaterdag Jong Wales.

Van Hecke trad met het Cruijffiaanse rugnummer 14 in de voetsporen van zijn oom Jan Poortvliet. Die speelde in 1977 in het Deense Aalborg zijn eerste en enige interland voor Jong Oranje. Hij deed dat aan de zijde van onder meer doelman Hans Galjé, John Metgod en Martin Jol. Jong Oranje won met 1-2 van Jong Denemarken.

