JP van Hecke baas in Blackburn: ‘De beleving hier, niet normaal’

Wat het doelpunt nog iets specialer maakte, was dat zijn vader, oom en een vriend in het uitvak zaten. ,,Ik had ze vrijdagavond al in Bournemouth gezien, in het hotel’’, vertelt de 21-jarige verdediger. ,,We hebben samen koffie gedronken. Dat was fijn want ik had ze al een tijdje niet gezien. De volgende dag sprintte ik na mijn doelpunt richting het vak met Blackburn-supporters, om het samen met hen te vieren. Achteraf bleek ik vlak voor mijn vader zijn neus te hebben gestaan, maar dat had ik niet gezien. Iedereen werd gek.’’