Josimar Pattinama helpt Walcheren weer opstaan

Na zestien duels voert Walcheren met de achtste plaats op de ranglijst het ‘rechterrijtje’ aan. Voor het eerst sinds 8 maart, toen Bruse Boys met 7-3-verslagen werd, schreef de ploeg drie punten bij. ,,Ik heb een dubbel gevoel over dit seizoen. We hebben een heel goede ploeg, maar als we niet kunnen voetballen moeten we gewoon slimmer zijn. Dan zijn we kwetsbaar en gaan we onnodige fouten maken.’’