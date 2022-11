Joris Corijn (Breskens) gaat door de 100 heen

TOPSCORERSJoris Corijn voegde vijf doelpunten in vijf dagen toe aan zijn seizoenstotaal. Donderdagavond tekende hij namens Breskens voor beide goals in het inhaalduel bij Oostburg (0-2), zondag maakte hij er drie in de derby tegen Groede (4-0).

Daarmee bracht Corijn zijn productie op 17 doelpunten in slechts zeven wedstrijden; hij scoorde in elk van die duels. Hij is daarmee momenteel de productiefste voetballer op de Zeeuwse velden. In het PZC-topscorersklassement staat hij derde, achter Ruben de Jager en Daniel Wissel.

Met zijn goals zondag tegen Groede passeerde Corijn de grens van 100 doelpunten in de (na)competitie. In het shirt van Breskens, FC Axel, Philippine en Terneuzen maakte hij er 96 in de reguliere competities en 5 in de nacompetitie. Zijn eerste goal maakte hij in maart 2014 namens Terneuzen, tegen Madese Boys.

De meeste doelpunten (62) maakte hij voor Breskens, wat niet zo vreemd is want voor die club speelt hij het langst. Hij is er aan zijn zesde seizoen bezig, verdeeld over twee periodes. Vorig seizoen beleefde hij zijn productiefste seizoen met 19 goals; daar is hij nu al bijna. Bij Philippine haalde hij in 2015/2016 zijn persoonlijke maximum met 23 treffers.

In het PZC-topscorersklassement staan alleen Ruben de Jager (25 punten, Kloetinge) en Daniel Wissel (17,5 punten, Goes) nog boven hem. De Jager was zaterdag in de topper tegen Odin’59 een linie gezakt en scoorde niet; Wissel maakte er wel één in een wedstrijd die hij snel zal willen vergeten (1-7 tegen FC ‘s-Gravenzande).

Stijgers van dit weekeinde zijn onder anderen Can Özgan (Patrijzen), die zich door twee treffers in de derby tegen Luctor Heinkenszand in de top 5 meldde, en Rick Jonker (Apollo’69) die door zijn vijf goals tegen Jong Ambon de top 10 binnenstormde. Hij staat nu op 12 (doel)punten.

Volledig scherm Can Ozgan van Patrijzen (oranje) omringd door Zaamslag-spelers. © Rein Boeije