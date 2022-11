Jorden Takiddine aan eind van seizoen weg bij Koewacht

Tweede Zeeuw van Oranje debuteerde precies 100 jaar geleden en overleed kort daarna

Precies 100 jaar geleden debuteerde Jo Schot uit Middelburg in het Nederlands elftal. In het stadion van Young Boys in Bern kwam hij er als midvoor niet aan te pas tegen Zwitserland (5-0). Zijn eerste interland bleek gelijk zijn enige interland. Ook omdat hij ruim een half jaar later overleed na een tragisch ongeluk. Het leven van Jo Schot in vijf thema’s.

