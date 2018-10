Joran Maliepaard wil dit seizoen 50 doelpunten maken

Het bruggetje naar de reden voor het interview is snel gemaakt. Met acht goals in vier duels is Maliepaard een revelatie in de vierde klasse B. Vorige week scoorde hij nog een hattrick tegen DwO’15. Eén treffer per 45 minuten, daar zou elke centrumspits voor tekenen. Maliepaard baalt echter een beetje. ,,Twee zijn er al onterecht afgekeurd’’, meent hij. ,,Ik wil er eigenlijk wel vijftig maken.’’ We vragen Maliepaard zijn woorden te herhalen. Hij knikt en maakt een simpele rekensom. ,,We spelen 26 wedstrijden. Als je elk duel twee keer scoort, tkom je uit op 52. Ik zal vast nog wel een keer geschorst worden, dus ik ga van 50 uit. Het gaat me lukken.’’