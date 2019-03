Joran Maliepaard is de derde speler die er dit seizoen zes maakt in één wedstrijd

Invallers zijn goud waard voor opgelucht Goes

12:00 GOES - Derdedivisionist Goes produceerde gisteren tegen Blauw Geel’38 in de tweede helft drie inzetten tussen de palen. De eerste twee mogelijkheden waren succesvol. Op aangeven van invaller Ray Kroon tikte Steve Schalkwijk tien minuten voor tijd de 1-1 binnen. Vijf minuten later besliste Hiep Nguyen – eveneens invaller – de wedstrijd. Hij schoot een vrije trap van zo’n 25 meter in de bovenhoek.