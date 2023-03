Jonkies van 19 lopen glunderend rond in Gouda. ‘Dit zijn geen eendagsvliegen’

Joop van den Berg 1933-2023 ‘Hij was de pionier van de sportjour­na­lis­tiek in Zeeland’

In zijn woonplaats Vlissingen is vorige week dinsdag op 89-jarige leeftijd Joop van den Berg overleden. Hij was vele jaren chef-sport bij de PZC. Joop van den Berg werd de vader van de Zeeuwse sportjournalistiek genoemd.