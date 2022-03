Jonkies doen het voor GPC Vlissingen

Verdediger Goddyn (21) is volgende nieuweling bij Hoek

Hoek heeft met het ook op volgend seizoen weer een nieuwe speler vastgelegd. De 21-jarige Belgische verdediger Robbe Goddyn komt deze zomer over van Deinze. Bij die club, die uitkomt op het tweede profniveau in België, speelt hij in de beloften.

24 maart