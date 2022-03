Jonkie van Patrijzen bekroont basisdebuut met twee doelpunten

Veere-Zeelandia Middelburg 0-5: Zeelandia Middelburg kreeg al de nodige kansen voordat Casper de Cock na ongeveer een halfuur op aangeven van Dennis Kovacevic de score opende. In de tweede helft werd de score eenvoudig uitgebouwd. Bas Adriaanse zette zijn ploeg op 0-2 en Dennis Tukker, die zaterdag nog de man van de wedstrijd was en nu wederom goed op dreef was, zorgde voor de 0-3. Ook Niels Luteijn pikte daarna nog zijn goaltje mee. Milan Jansen van Galen maakte er vlak voor tijd nog 0-5 van. ,,Ze waren een maatje te groot. Dik en dik verdiend’’, aldus Veeres assistent-trainer Arnold Schuite.

Patrijzen-Nieuwdorp 2-0: Het duel werd in Nieuwdorp gespeeld en leverde Patrijzen alweer de vierde overwinning in vijf duels in het jaar 2022 op. ,,We waren alleen maar in de aanval. Nieuwdorp miste veel mensen en ze waren maar een paar keer gevaarlijk met schoten’’, aldus Patrijzen-trainer Joffrey Geldof. Giel Traas, speler van JO19, maakte zijn debuut in de basis. Hij scoorde in de 17e minuut de 1-0. Geldof: ,,Hij stond op tien, draaide weg, maakte twee kapbewegingen en scoorde.’’ Daarna duurde het lang voor de bevrijdende 2-0 viel. In de 84ste minuut was het wederom Traas die scoorde. Ditmaal na een scrimmage voor de goal.