Jonkie Jesper Back van Kapelle deelt mokerslag uit aan ZSC'62

Domper na wereldgoal doet voor broers De Kroo niks af aan project ‘FC Dauwendae­le’

Na jaren staan de broers Jaap en Mart de Kroo weer samen in één team bij FC Dauwendaele. Aan de vooravond van de topper tegen Serooskerke praten ze over hun onderlinge band, de blessures waar ze in hun loopbaan mee moesten afrekenen en de liefde voor de bal. Mart (28), de jongste van het stel, zag de voorbije zaterdag in het bekerduel tegen Spui, zowat zijn halve voetballeven aan zich voorbij trekken. ,,Ik kon wel huilen toen ik weer geblesseerd raakte.’’

28 oktober