Jonge Kloetinge-topscorer Dano Lourens op weg naar Sparta

HVV'24 klimt op overtuigen­de wijze naar gedeelde koppositie

VLISSINGEN - In de derde klasse A op zondag stonden donderdagavond diverse inhaalwedstrijden gepland. Grote winnaar was HVV'24 die met overtuigende cijfers afrekende met concurrent Groen Wit en zich daardoor naast Terneuzen aan kop in de competitie nestelt. Clinge eindigde tegen UVV zoals het begon (0-0) en boekte daarmee haar eerste gelijkspel van deze competitie. Philippine had niks te vertellen en verloor met ruime cijfers in Etten-Leur van DSE.

17 maart