Jonge en ambitieuze trainer Jesse de Waal brengt spelprincipes binnen bij Steen

In zijn tweede jaar als assistent van Marco van Vlierberghe besloot De Waal de spelprincipes voor zijn ploeg uit te werken en toe te passen, wat alle partijen prima beviel. ,,Waar andere trainers het vaak hebben over spelpatronen daar heb ik het vaak over spelprincipes’’, begint de jongeling. ,,Voorbeelden: zijn we in balbezit in overtal dan wachten we tot de verdediger een keuze maakt. In balverlies dwingen we de tegenstander naar een bepaalde kant. Die dingen. Vanuit NAC Breda had ik daar al wat kaas van gegeten.’’