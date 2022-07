Jong Zeeland verliest, maar: ‘Er is hier veel talent'

BURGH-HAAMSTEDE - Aan inzet en enthousiasme lag het zaterdag bij Jong Zeeland zeker niet. Maar het verschil in kwaliteit en vooral fitheid, was groot. Toch zorgde de nederlaag (0-6) tegen Jong FC Utrecht na afloop vooral voor lachende gezichten.

Compact houden, loeren op een foutje en dan profiteren. Een minuut na rust was die drietrapsraket van Jong Zeeland klaar voor lancering. Ton Hillebrand, aan het begin van de week opgeroepen als vervanger van Jahrdell Constansia, kreeg met zijn eerste balcontact dé kans op een treffer. Maar zijn inzet werd, na concentratieverlies in de achterhoede van de bezoekers, vlak voor de lijn onschadelijk gemaakt. ,,Het was lastig uit de draai. Hij moest eigenlijk harder en hoger”, realiseerde de topscorer van VCK na afloop.

Geen 1-3, maar nog altijd 0-3. Een stand die na iets minder dan veertig minuten spelen in Burgh-Haamstede al op het scorebord stond. Vooral Dany van Dijk, spelend als linksback, had het niet helemaal getroffen tegen de talenten van FC Utrecht. De verdediger van Goes kreeg te maken met de watervlugge Gio-Renys Felicia, de gevaarlijkste man aan Utrechtse zijde en maker van de eerste twee treffers. Hij weerde zich kranig. ,,Gelukkig werd ik geholpen door mijn teamgenoten, met coaching en rugdekking. Maar hij was behoorlijk goed, ja.” En dus was het voor Van Dijk, die afgelopen seizoen met RCS promoveerde naar de tweede klasse, wel even schakelen. ,,Je gaat iets meer afstand houden en lezen waar hij van houdt. Meestal ging hij met links naar binnen, maar hij wisselde dat vaak af.”

Talent bundelen

Doelman Finn Murre hield zijn ploeg vervolgens met een aantal knappe reddingen nog enigszins in de wedstrijd. En vlak voor de onderbreking zorgde aanvoerder Sjoerd Verhulst voor het eerste Zeeuwse kans. De aanvaller van SVOD’22 is na een aantal seizoenen vol blessureleed weer helemaal terug, maar zijn kopbal miste de nodige kracht.

Scoren deed Jong Zeeland dus niet, toch was trainer Dennis de Nooijer tevreden met wat hij had gezien. ,,We hebben geprobeerd om vanuit een goede organisatie de ruimtes klein te houden en waar mogelijk gevaarlijk te worden. Er zaten echt wel een paar goede momenten tussen.” Tegen een sterk Jong FC Utrecht, vond hij. ,,Henk Fraser (hoofdtrainer van FC Utrecht) komt niet voor niks kijken. Tegelijkertijd zie je dat wij ook talentvolle spelers hebben, maar het is wennen aan het niveau. Balverlies op plekken waar het niet mag of dribbelen waar het niet kan...”

Waar hij het meeste tevreden over was? ,,Het enthousiasme van die jongens. Je zag dat ze er echt zin in hadden, dat is mooi om mee te werken. Er is veel talent in Zeeland. Als je dat bundelt, word je uiteindelijk alleen maar beter.”

Handtekeningen

Het hoogtepunt van de middag kwam tien minuten voor tijd op naam van Mohamed Akharaz. De behendige buitenspeler ‘sleepte’ zichzelf langs zijn directe tegenstander en schoot de 0-5 onberispelijk in de verre hoek achter Dion Aerssens. Het deed echter weinig af aan het gevoel waarmee Hillebrand even later van de prachtige grasmat op sportpark Van Zuijen af zou stappen. ,,Ik heb absoluut genoten. Het was een stuk zwaarder, een veel hoger tempo, maar wel een mooie afsluiter van een toch al fantastisch seizoen.”

Ook Van Dijk keek met een grote glimlach op zijn gezicht terug. ,,Tegen zo’n ploeg heb ik nog nooit gespeeld. We waren voor de eerste keer samen en volgens mij hebben we het goed gedaan.”

Dat vonden de kleine handtekeningenjagers vlak voor de kleedkamergang ook. Want terwijl Dylan Timber en Ruben Kluivert nog even op zich lieten wachten, waanden Rick Kramer, Timo Lijbers en Guus de Leeuw zich voor heel even profvoetballer...