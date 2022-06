Jong Zeeland treft Jong FC Utrecht, maar zonder spelers van Kloetinge

Na drie jaar kan de Stichting Zeeuws Elftal deze zomer weer eens een oefenwedstrijd organiseren. Volgende week zaterdag 9 juli treedt Jong Zeeland aan tegen Jong FC Utrecht, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. Het duel wordt in Burgh-Haamstede gespeeld en begint om 15.30 uur.

Spelers van Kloetinge ontbreken in de selectie van Jong Zeeland. Zij krijgen van de technische commissie en nieuwe trainer Jurriaan van Poelje geen toestemming om mee te doen. Dennis de Nooijer treedt bij Jong Zeeland op als gelegenheidscoach en wordt geassisteerd door Alexander van Keulen. De afgelopen jaren was Dolf Roks steevast coach van het team of van het Zeeuws elftal maar hij verblijft minder in Zeeland, sinds hij werkzaam is voor Ajax.

Goes, de nieuwe club van Dennis de Nooijer, is met zeven spelers hofleverancier voor Jong Zeeland. SVOD’22 - voorheen Oostkapelle/Domburg - levert vijf spelers. Hoek staat aanvaller Jahdrell Constansia af. Jasper Gunter, met 45 goals namens WHS topscorer van Zeeland, was ook uitgenodigd maar hij ontbreekt vanwege vakantie. Jong Zeeland traint aanstaande woensdag (6 juli) één keer, op het veld van Nieuwdorp.

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Dennis de Nooijer treedt als gelegenheidscoach op bij Jong Zeeland en wordt geassisteerd door Alexander van Keulen. © Frank Peters

Dat het oefenduel in Burgh-Haamstede wordt gespeeld is geen toeval. Ook deze zomer ontvangen ze bij FC de Westhoek weer meerdere profclubs die voor een trainingskamp naar Schouwen-Duiveland komen. ,,FC de Westhoek is aantrekkelijk voor de ploegen omdat we twee beregende voetbalvelden met een uitstekende grasmat kunnen aanbieden, in combinatie met Grand Hotel ter Duin in Burgh-Haamstede als verblijfsaccommodatie’’, laat vrijwilliger Leen Rademaker weten. ,,De velden worden door externe greenkeepers gemaaid en onderhouden, waardoor we een strakke grasmat hebben.’’

Anderlecht-FC Utrecht

De Belgische clubs Anderlecht, KV Kortrijk en Excelsior Virton komen deze zomer naar Zeeland, net als FC Utrecht en Fortuna Sittard. Anderlecht en FC Utrecht oefenen zaterdag 9 juli tegen elkaar in Scharendijke, maar dat duel is niet toegankelijk voor publiek. Bij het duel tussen Jong Zeeland en Jong FC Utrecht is wel publiek welkom. Toeschouwers kunnen aan de kassa van sportpark Van Zuijen een kaartje kopen. De aftrap is om 15.30 uur.

Dennis de Nooijer heeft 22 spelers uitgenodigd, zodat iedereen één helft kan spelen. Bij Jong FC Utrecht zouden spelers als Ruben Kluivert (zoon van oud-spits Patrick) en Dylan Timber in actie kunnen komen. De laatste is de jongere broer van de tweeling Jurriën (Ajax) en Quinten Timber (FC Utrecht).

Selectie Jong Zeeland Keepers: Dion Aerssens (Goes), Finn Murre (Hoek). Verdedigers: Stefan de Bert, Mitchell de Nooijer, Dany van Dijk, Reza Maipauw (Goes), Sander Versendaal (SVOD’22), Rick Kramer (Yerseke), Ewoud van Troost (Terneuzense Boys). Middenvelders: Timo Lijbers, Wout den Engelsman (Goes), Sven Wisse (SVOD’22), Jeremie Noa, Devano Riemens (Terneuzen), Dyllan Davidse (RCS), Hicham Bouzambou (VC Vlissingen). Aanvallers: Jahrdell Constansia (Hoek), Bas van der Wel, Sjoerd Verhulst, Maarten Hazelaar (SVOD’22), Guus de Leeuw (Yerseke) en Luuk van Vossen (MZC’11).