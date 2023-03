Jong Oranje gelijk tegen Jong Tsjechië, nieuwe basisplaats voor Jan Paul van Hecke

Jan Paul van Hecke heeft met Jong Oranje in de tweede vriendschappelijke wedstrijd tijdens het trainingskamp in Spanje gelijkgespeeld. Tegen Jong Tsjechië werd het 1-1. Zaterdag werd van Jong Noorwegen gewonnen (3-0).

De uit Arnemuiden afkomstige Van Hecke, die in Engeland bij Brighton & Hove Albion FC speelt, had net als tegen Jong Noorwegen een basisplaats gekregen. Hij vormde samen met Mitchel Bakker het centrale duo en maakte de volle 90 minuten vol. Oranje kwam in de eerste helft via een afstandsschot van Million Manhoef op 1-0.

Jong Oranje kreeg in de tweede helft tal van kansen om de voorsprong uit te breiden, maar Salah-Eddine, Zirkzee en de ingevallen Sydney van Hooijdonk kregen de bal er niet in. Tsjechië profiteerde daar in de slotfase van. Vaclav Sejk schoot na een kapbeweging in de verre hoek raak.

Jong Oranje verbleef sinds vorige week in Zuid-Spanje voor een trainingskamp en de twee oefenwedstrijden. In de aanloop naar het EK staat nog een trainingskamp in Oostenrijk gepland, met mogelijk een oefenduel. De eerste wedstrijd op het EK is vrijdag 21 juni tegen België. Daarna volgen groepsduels tegen Portugal (maandag 24 juni) en gastland Georgië (donderdag 27 juni).