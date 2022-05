Jong Ambon weet eindelijk weer wat scoren én winnen is

MIDDELBURG – Het heeft even geduurd, maar eindelijk is Jong Ambon er weer in geslaagd om een wedstrijd te winnen in de vierde klasse A. De formatie van Izaak Rehatta was door een late treffer van Leroy Telussa met 2-3 te sterk voor Apollo’69. Naast de drie punten lukte het de Middelburgse ploeg ook weer eens om een doelpunt te maken. Vijftien uur na het laatste doelpunt van Virhu Bhoelaj tegen DwO’15 opende Bhoelaj de score in ’s-Gravenpolder.