Jong Ambon heeft geen veld en stapt uit de beker

Jong Ambon moest afgelopen zaterdag bekeren tegen Bruse Boys, maar kon geen alternatieve locatie vinden om te spelen. ,,We moeten die wedstrijd binnen een week alsnog spelen, maar na drie avonden bellen kunnen we niks vinden’’, aldus voorzitter Melvin Telussa.

,,De ruimte bij andere clubs is ook beperkt. En eerlijk is eerlijk, wij zijn een vierdeklasser die de bekerwedstrijden als oefenduels beschouwt. Om van de druk om een veld te vinden af te zijn, hebben we daarom besloten uit de beker te stappen.’’

Jong Ambon was ingedeeld in een poule met Bruse Boys, Serooskerke en Brouwershaven. Die ploegen gaan nu met z’n drietjes uitmaken wie de volgende ronde haalt. In de eerste wedstrijd won Serooskerke met 4-7 van Brouwershaven, dat zaterdag tegen Bruse Boys speelt. Serooskerke is nu vrij.