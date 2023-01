John Tahapary gaat voor vierde seizoen bij Wemeldinge

Groene Ster verspilt zes punten en doet stap achteruit in de race naar de play-offs

Groene Ster Vlissingen liet vrijdagavond in de kampioenspoule van de eredivisie zaalvoetbal zes punten liggen. De ploeg verloor in Berkel Enschot met 5-1 van BE’79. Hierdoor is de weg naar de play-offs nog moeilijker geworden. Volgens trainer Azdine Boufrahi heeft het te maken met een gebrek aan scherpte voor de goal en een incomplete selectie.

28 januari