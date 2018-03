John Schot naar Vlissingen? Misschien kan Arjen Robben hém nu eens bellen

Goes-trainer Veenstra blij met gereserveerd juichen

23 maart GOES - De reacties na de klinkende zege van Goes in de derby tegen Vlissingen (2-0) deed Goes-trainer Rogier Veenstra goed. De spelers waren veel minder euforisch dan de eerdere ontmoeting in Vlissingen. ,,Ik vind het niet erg dat we iets gereserveerder juichten”, stelt de oefenmeester in de aanloop naar het duel met Jong FC Den Bosch.