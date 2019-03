John Karelse nieuwe trainer van derdeklasser Philippine

Hansweert­se Boys stapt uit competitie

17:24 HANSWEERT - Wat al een tijdje in de lucht hing, is sinds woensdag officieel: Hansweertse Boys is uit competitie gestapt. De zaterdag-vierdeklasser gaf onlangs bij de KNVB aan dat het uit competitie wilde worden gehaald. De overige clubs in de vierde klasse B zijn woensdag geïnformeerd door de voetbalbond. Hansweertse Boys bezette de laatste plaats, met vier punten. Het won dit seizoen twee keer en speelde twee keer gelijk, maar kreeg ook vier punten in mindering.