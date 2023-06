John de Frel treedt bij WHS in voetsporen vader en broer

Junioren­team BDC pakt in Tilburg de beker

Het juniorenteam JO13-1 van de Bruse Boys Duiveland Combinatie (BDC) heeft de beker in het district gegrepen. De ploeg won in de finale, die in Tilburg werd afgewerkt, van ST SDO ‘39/HMVV/Hulsen: 5-2.