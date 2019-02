Joffrey Geldof maakt promotie bij Patrijzen

RUDESTATS Steen is alweer de zesde koploper in de vierde klasse

7 februari De vierde klasse A in het zondagvoetbal is momenteel de grootste tombola in het Zeeuwse amateurvoetbal. Door een 4-0-overwinning bij Koewacht werd Steen zondag alweer de zesde verschillende koploper in deze klasse. En de competitie is nog maar halverwege!