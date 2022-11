Joachim Cornelisse opnieuw trainer van Veere

Goes-trai­ner Dennis de Nooijer: ‘Misschien hebben we wel boven onze stand geleefd’

Goes-trainer Dennis de Nooijer is er de man niet naar om na twee verliespartijen in de stress te schieten, maar de zware nederlagen tegen FC ‘s-Gravenzande (7-1) en Spijkenisse (5-1) zijn wel reden tot zorg. ,,We moeten gaan nadenken hoe we omgaan met de power en kracht die tegenstanders tegen ons aan de dag leggen.’’

21 november