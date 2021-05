Jeugdvoetbal is in 5 jaar revolutionair veranderd. Komt er nog meer?

Decennialang was het jeugdvoetbal in Nederland zo overzichtelijk als het abc. Je begon als broekie bij de F’jes op een half veld in een zevental. Voor en na de winterstop speelde je in een competitie van zes teams. Elke twee jaar schoof je een categorie (letter) op. In de D’tjes kwam je in een elftal op groot veld, doorgaans in een competitie met twaalf teams. En als je de A’tjes had gehad, ging je naar de senioren. Zo ging het in 1985. En in 2015 nog steeds.