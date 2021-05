Jeugdteams gaan vanaf 5 juni Regiocup spelen, behalve de JO19

Enige klassieker buiten Rotterdam of Amsterdam werd gespeeld in… Middelburg

7 mei MIDDELBURG - Zeventig jaar geleden speelden Ajax en Feyenoord in Middelburg. Dat is nog altijd de enige Klassieker die niet in Amsterdam of Rotterdam werd gespeeld. De clubs beloofden na die primeur op Bevrijdingsdag 1951 een tweede wedstrijd, maar dat is er nog steeds niet van gekomen.