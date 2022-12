Jesse de Waal blijft trainer bij Steen

Dennis Goedegebu­re schiet wéér met scherp en jaagt op top drie

Voor de tweede keer binnen een maand maakte Dennis Goedegebure zaterdag vier doelpunten in één duel. De aanvaller van ‘s-Heer Arendskerke leidde zijn ploeg daarmee naar een 2-5-overwinning op De Noormannen. Goedegebure is ‘on fire’ in de derde klasse.

