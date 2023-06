Jesse Bank en Martijn de Goffau gaan bij Arnemuiden weer voor een stap hogerop

Centrale verdediger Bank speelde tot 2021 drie seizoen voor Goes, waarmee hij onder meer uitkwam in de derde divisie. Daarna vertrok hij naar de Verenigde Staten, waar hij ging studeren en voetballen aan de Central Methodist University in Fayette, Missouri. Eenmaal terug in Nederland sloot hij zich aan bij Kruiningen, waar Bank ook vandaan komt. Met die ploeg degradeerde hij uit de derde klasse, maar de verdediger zelf gaat nu dus weer voor een stapje omhoog.

Martijn de Goffau, juist een aanvallende versterking, komt over van Apollo'69. Bij de club uit ’s-Gravenpolder speelde hij in een lager elftal, al pikte hij dit seizoen in de vierde klasse ook een doelpuntje mee bij het eerste elftal. Bijvoorbeeld tegen Rillandia (9-0-zege). De Goffau speelde in het verleden onder meer voor Kloetinge en later ook al eens voor Arnemuiden. Voor hem is de overstap dus niet alleen een stapje hogerop, maar ook een terugkeer.

Net als De Goffau keert ook Joey van Belzen terug bij Arnemuiden. Hij komt over van GPC Vlissingen, dat naar de vierde klasse is gedegradeerd. Doelman Ruben Catsburg, woonachtig in Middelburg, maakt de overstap van Oostburg.